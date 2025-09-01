Переданный под временное управление производитель пива рассказал о переменах

Пивоваренная AB InBev Efes, ранее переданная под временное управление группы компаний «Вместе», представила обновленный логотип и объявила, что новым коммерческим обозначением компании станет «Напитки Вместе». Об этом сообщается в ее пресс-релизе.

В нем, в частности, уточняется, что принятое решение «отражает глубокую интеграцию компании в экономику Российской Федерации и новое позиционирование на рынке», ставшей «одним из ведущих игроков индустрии напитков», включая безалкогольные, что демонстрирует ее «трансформацию в многопрофильного игрока рынка товаров повседневного спроса».

«Для компании новое имя — это возможность заявить о себе как о российском бизнесе, амбиции и интересы которого вышли за пределы пивоваренного рынка», — подчеркнул гендиректор AB InBev Efes («Напитки Вместе») Николай Тюрников.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния бизнеса бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. Отмечалось, что в работе этой одной из крупнейших в РФ пивоваренных компаний участвуют 11 заводов, где, в частности, выпускается пиво «Старый мельник», «Клинское» и другие марки.

В апреле 2022 года бельгийский производитель заявил о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру. Сделку стороны согласовали в декабре 2023 года, но спустя несколько месяцев стало известно, что российские власти ее не одобрили. В декабре 2024-го указом президента России Владимира Путина «АБ ИнБев Эфес» была передана во временное управление АО «Группа компаний "Вместе"».