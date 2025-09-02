Сбер представит инновационные решения на собственном стенде на ВЭФ-2025

Сбер впервые выступает в статусе ГигаПартнера ВЭФ-2025 и приглашает гостей форума посетить интерактивный стенд в формате полнофункционального банковского отделения. На его площадке будут собраны ключевые продукты и сервисы Сбера, а также его дочерних компаний и партнеров. Такие инструменты уже сегодня выступают помощниками людей, предприятий и регионов страны.

Посетители стенда смогут ознакомиться с передовыми сервисами в области генеративного искусственного интеллекта для бизнеса, умными устройствами Sber, инфраструктурными проектами для туризма и другими инновациями. Пространство стенда создано как инновационная и комфортная зона для работы, неформального общения и отдыха. На стенде гостей будут ждать уникальные цифровые инсталляции — на экранах будет продемонстрирован функционал нейросетевой модели Сбера GigaChat, которую можно будет протестировать.

Возможности генеративного искусственного интеллекта также будут продемонстрированы на примере AI-помощников, интегрированных в ключевые бизнес-функции: инженерию, маркетинг, юриспруденцию, продажи, клиентский сервис и HR. Такие ассистенты призваны помочь предпринимателям в достижении KPI, оптимизации рабочих процессов, автоматизации рутинных задач, повышении производительности и выводе компании на новый уровень развития.

Представители бизнеса смогут воспользоваться специальным калькулятором, который позволит оценить эффективность внедрения GenAI в конкретный бизнес. От пользователя потребуется просто указать отрасль, размер компании, число сотрудников и функцию, которую нужно автоматизировать с помощью технологии — система рассчитает потенциальный рост выручки и количество сэкономленных рабочих часов.

Любителям путешествий представят AI-помощника туриста на основе GigaChat. Он подбирает отели, рестораны, достопримечательности и туры, помогая лучше ознакомиться с регионом. Сейчас сервис работает по Сахалину и Курилам, но скоро расширится на другие регионы России. Протестировать решение и оставить обратную связь можно будет прямо на площадке. Также на стенде Сбера можно будет научиться основам промптинга (создании текстовых запросов к AI-моделям) для решения креативных и рабочих задач.