У каких банков высокие ставки по вкладам могут привести к отзыву лицензии

Банк России отозвал лицензию у «Таврического». Банк предлагал вклады под 17–20% годовых и не выдержал снижения ключевой ставки, объсняют аналитики.

Они предупреждают, что подобная модель может привести к проблемам и у других игроков.

«Такие банки привлекают дорогие пассивы у населения, но размещают их в низкодоходные и часто рискованные активы. Это прямой путь к кассовому разрыву», — рассказала «Известиям» управляющий партнер агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.

В зоне внимания экспертов — Металлинвестбанк, Первый Инвестиционный Банк, Транскапиталбанк и санируемый Инвестторгбанк. Под риском также оказались СКБ-банк («Синара») и УБРиР, которые активно конкурируют ставками по вкладам.

Тем не менее массового отзыва лицензий эксперты не ждут. Речь скорее пойдет о точечной «чистке» банков, бизнес-модель которых держится исключительно на высокодоходных вкладах.

В случае отзыва лицензии у банка вкладчики могут вернуть 100% денег со счетов и вкладов, если сумма не превышает 1,4 миллиона ₽, включая начисленные проценты. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты клиентам «Тарврического» не позднее 17 сентября 2025 года.

