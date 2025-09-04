Владеющий Uniqlo холдинг подал в Роспатент несколько заявок

Холдинг Fast Retailing, под контролем которого находится бренд Uniqlo, подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Об этом в четверг, 4 сентября, сообщили на сайте ведомства.

Все заявки были поданы 31 августа 2025 года из Японии. Организация намерена запатентовать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветах — красном и зеленом. Помимо этого, в список вошло адаптированное название бренда на русском языке — «Юникло».

В распоряжении холдинга на данный момент порядка 27 товарных знаков — все они связаны с сетью магазинов Uniqlo. Еще два — с компанией GU, а также три знака Fast Retailing Co, добавили в пресс-службе.

Ранее председатель «Деловой России» Алексей Репик сообщил, что компания Uniqlo не вернется в Россию из-за слов основателя Тадаси Янаи. Последний думал о российском рынке, однако теперь компания вынуждена работать в таких условиях.

Многие организации уже сделали первые шаги на пути возвращения в РФ. Так, американская сеть заведений быстрого питания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент.