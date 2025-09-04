Бренд Zara подал заявку на регистрацию товарного знака в России

Бренд Zara, принадлежащий испанскому Index Group, подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Соответствующая информация следует из данных сайта Роспатент.

В заявке от испанской компании Inditex — новый логотип на синем фоне, добавили в ведомстве.

В этот же день холдинг Fast Retailing, под контролем которого находится бренд Uniqlo, также подал 10 заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент. Организация намерена запатентовать логотипы GU, Fast Retailing Co. и Uniqlo в двух цветах — красном и зеленом.

Ранее вице-президент Союза торговых центров (СТЦ), совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева в кулуарах выставки и конференции Mallpic Sochi рассказала, что возвращение бренда Zara на российский рынок может произойти после 2027 года, при этом более вероятным сроком является 2029 год.

Многие компании уже сделали первые шаги на пути возвращения в РФ. Так, американская сеть заведений быстрого питания McDonald's подала заявку на регистрацию товарного знака «Макдональдс» в Роспатент. Также французский модный дом Louis Vuitton зарегистрировал в Роспатенте шесть новых товарных знаков.