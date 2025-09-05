Путин сделал заявление об ушедших из России компаниях

Многие европейские компании, ранее ушедшие с российского рынка по политическим причинам и потерявшие значительные суммы, теперь рассчитывают вернуться при смягчении ограничений, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Многие европейские компании покинули Россию по политическим причинам, несмотря на значительные убытки, но сейчас заинтересованы в возвращении, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, передает ТАСС.

«По политическим соображениям многие европейские компании ушли с убытками для себя. Но мы же знаем, у нас контакты есть, многие ждут не дождутся, пока всякие ограничения политического характера отпадут, и в любую секунду хотели бы возвратиться», – подчеркнул российский лидер.

Путин также отметил, что несмотря на сложности в отношениях с некоторыми странами, их компании по-прежнему ведут бизнес в России. Он сообщил, что эти компании не только остались на российском рынке, но и проявляют интерес к расширению сотрудничества. По словам президента, такая позиция подтверждается продолжающимися контактами с зарубежными бизнес-структурами.

Владимир Путин выразил уверенность, что ослабление политических ограничений откроет для западных партнеров возможность вновь работать на российском рынке. Он добавил, что российская экономика демонстрирует устойчивость и привлекательность для иностранных инвесторов, несмотря на внешние вызовы последних лет.

Ранее на форуме президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия сохраняет открытость для сотрудничества со всеми странами и не намерена изолироваться.

Российский лидер также заявил, что двуглавый орел России смотрит не только на запад и восток, но и на юг.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Путин выразил уверенность, что Россия занимает особое и самостоятельное место в союзе с Индией и Китаем, сравнив страну с медведем.