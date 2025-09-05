Tesla предложила выплатить Маску премию в один триллион долларов

Американская компания Tesla предложила новую схему выплаты компенсационной премии своему генеральному директору Илону Маску. Согласно ей, предприниматель может получить один триллион долларов (81,4 триллиона рублей — прим. «ВМ»). Об этом стало известно в пятницу, 5 сентября, из заявления компании, которое она подала в американскую комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.

План рассчитан на 10 лет, при выполнении его условий Маск будет контролировать 25 процентов акций компании. Основным условием числится рост рыночной стоимости Tesla.

— В 2018 году от Илона требовалось, чтобы темпы роста стоимости Tesla исчислялись миллиардами долларов. В 2025 году от него требуется, чтобы они росли на триллионы. Чтобы быть точным: он должен создать примерно 7,5 триллиона долларов (610,6 триллиона рублей — прим. «ВМ») дополнительной стоимости для акционеров, чтобы получить премию, — говорится в документе.

Сейчас стоимость Tesla составляет чуть более одного триллиона долларов, но в случае достижения цели обнародованного плана к 2035 году она может достичь 8,5 триллиона долларов (692 триллиона рублей — прим. «ВМ»). В документе отметили, что Маск сможет получить примерно 12 процентов акций, общая стоимость которых равняется около одному триллиону долларов, передает ТАСС.

4 августа Tesla официально подтвердила выплату Илону Маску премии в виде 96 миллионов акций на общую сумму 29,6 миллиарда долларов (2,4 триллиона рублей — прим. «ВМ») в рамках плана поощрения от 2019 года.