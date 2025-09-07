В «Газпроме» рассказали о реализации проекта «Сила Сибири — 2»

Проект поставок газа в Китай «Сила Сибири — 2» фактически уже реализуется.

Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Видите, вы все знаете», — заявил он.

Таким образом Миллер ответил на вопрос журналиста о том, можно ли говорить, что проект «Сила Сибири — 2» фактически уже реализуется.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что соглашение по проекту «Сила Сибири — 2» является коммерческой сделкой, а не политической.

2 сентября стало известно, что «Газпром» и китайская корпорация CNPC подписали меморандум о строительстве газопровода «Сила Сибири — 2». Он пройдет с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 миллиардов кубометров в год.

Переговоры по этому проекту шли с 2020 года. СМИ отмечали, что главным камнем преткновения между сторонами был ценовой вопрос: Пекин хотел покупать топливо по цене, близкой к стоимости на внутреннем российском рынке, однако Москву такие условия не устраивали. Глава «Газпрома» Алексей Миллер отказался комментировать то, по какой цене КНР будет покупать газ, но отметил, что она будет ниже, чем для Европы.