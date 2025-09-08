Раскрыта судьба бизнеса Армани после смерти модельера

Модельер Джорджо Армани оставил свою компанию с устаревшей бизнес-моделью. После его смерти решение о судьбе бренда Armani будет принимать Фонд Джорджо Армани, созданный в 2016 году. Подробности раскрыла газета The Wall Street Journal (WSJ).

В статье отмечается, что Армани многие годы не соглашался продавать компанию французским конгломератам Kering и LVMH. Компания может стать публичной с согласия большинства членов совета директоров. За счет узнаваемости бренда она привлечет большой интерес в случае продажи, однако не будет оценена так же высоко, как Chanel или Dior.

Издание отмечает, что с 2024 года Armani Group публиковала данные, указывающие на падение спроса и продаж. Если бренд когда-то будет продан, новому владельцу придется пересмотреть подход к ведению бизнеса, считает газета.

Журналисты предположили, что для улучшения показателей компании необходимо будет сосредоточиться на более дорогих брендах Armani Privé и Giorgio Armani, пожертвовав доходами от аутлетов.

Джорджо Армани ушел из жизни 4 сентября. Модельер заранее составил постановление, которое вступает в действие после его смерти: в нем определены принципы управления для наследников. Компания распространила заявление, в котором пообещала придерживаться принципов, заложенных ее основателем.