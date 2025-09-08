В «Пятерочке» и «Перекрестке» снова появится продукция Mars

Компания X5 Group возобновила закупки кондитерской продукции Mars для поставок в сети магазинов "Пятерочка" и "Перекресток", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Х5 восстановила закупку кондитерской продукции Mars для поставки в сети "Пятерочка" и "Перекресток", - сказано в сообщении.

Возобновление сотрудничества стало результатом длительного и конструктивного переговорного процесса. Сторонам удалось согласовать условия, которые создают основу для долгосрочного и взаимовыгодного партнерства, указали в пресс-службе.