Apple оштрафовали в России

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Apple на миллионы рублей. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Так, Apple не удалила информацию, которую требовалось убрать в соответствии с российским законодательством.

Какой именно контент отказалась удалять компания, в сообщении не уточнялось. Суд постановил взыскать с Apple 3,5 миллиона рублей. Максимальный штраф за это правонарушение составляет четыре миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что корпорацию оштрафовали на шесть миллионов рублей по двум административным протоколам. Уточнялось, что она нарушила ту же статью КоАП.

До этого стало известно, что с Apple взыскали 7,5 миллионов рублей. Компанию обвинили в пропаганде ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).