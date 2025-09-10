У крупного производителя электроники в России кончились деньги

Российский производитель электроники «ПК Аквариус», один из крупнейших в стране в этой области, за последний месяц получил 16 судебных исков на сумму более 250 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на картотеку Арбитражных судов Москвы пишет CNews.

В числе обратившихся называются поставщик печатных плат «Гран груп», дистрибутор «Аксофт», контрактный сборщик электроники «АЛТ мастер». Источник, близкий к компании, рассказал, что она перестала платить контрагентам еще в январе этого года, и проблема сохраняется до сих пор.

По его словам, главной причиной стало отсутствие денег из-за кассового разрыва. Другой собеседник издания на рынке объяснил, что из-за охлаждения экономики свободных средств нет не только у «Аквариуса».

«Нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей», — заключил он.

Вместе с тем представитель «Аквариуса» назвал сложности с исполнением платежных обязательств временными. Он подчеркнул, что компания уже преодолела проблемы и теперь, после «важных изменений в структуре управления», старается исполнить все обоснованные требования.

Ранее стало известно, что Совкомбанк намерен обратиться в суд с иском о признании банкротом IT-холдинга Fplus, другого значимого производителя электроники в России. Эксперты не исключают, что таким образом банковская структура на фоне падающего рынка электроники пытается выбить с заемщика остаток долга.

"Известия": господдержка малого бизнеса в России сократилась на 40% за полгода

На этом фоне консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), в который в числе прочих входят Fplus и «Аквариус», обратился в Минпромторг с просьбой ввести новые ограничения на приобретение зарубежных товаров в рамках системы госзакупок. Таким образом производители хотя улучшить ситуацию со своими продажами.