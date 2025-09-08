«Балтика №9» изменит вкус и дизайн в рамках ребрендинга

Пиво «Балтика №9» Крепкое» изменит вкус и дизайн в рамках ребрендинга, проводимого компанией в последние годы. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Балтика №9» Крепкое» — сорт крепкого лагера от пивоваренной компании «Балтика». Крепость составляет 8%, достигается путем естественного брожения.

«Балтика девятка», спасибо за всё. Прощаемся с легендой — компания-производитель решила официально сменить рецепт и оформление», — отметили журналисты.

По данным из открытых источников, изменится дизайн упаковки, вместо классики по бутылкам и банкам будут разливать бельгийский эль. Ребрендинг произойдёт в следующем году.

Комментаторы заметили, что «это конец эпохи, с «Девяткой» прошла молодость». По их словам, не следует ради попыток угнаться за трендами менять классические рецепты.

Вместе с тем, часть пользователей заметила, что решение компании вполне логично на фоне роста спроса на крафтовые напитки.