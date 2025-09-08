Париж и Берлин предложили ввести санкции против «Лукойла»

Париж и Берлин предложили Евросоюзу ввести санкции против компании «Лукойл» и ее «дочки» Litasco в рамках 19-го пакета санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французское СМИ.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена вынести на рассмотрение ЕС 19-й пакет антироссийских санкций к 12 сентября. Известно, что новый документ затронет банки двух стран Центральной Азии и ряда региональных банков РФ. Кроме того в него могут войти ограничения в отношении энергетических компаний, платежных систем, криптовалютных бирж и операций с нефтью.