25 новых российских компаний подключились к SWIFT с 2022 года

25 новых компаний из России подключились к международной системе SWIFT с февраля 2022 года, несмотря на введенные санкции. Как сообщил на ПЛАС-форуме вице-президент БКС Сергей Путятинский, на 28 августа 2025 года к системе подключена 201 российская организация.

© SWIFT

По данным спикера, с начала санкций отключились 93 организации, из них 62 — в связи с ограничениями. Ни одна из отключенных организаций не смогла восстановить подключение к системе.

При этом российские банка адаптировались к новым условиям, хотя международные расчеты остаются сложными. Российский трафик в SWIFT значительно сократился: с 70 млн сообщений в 2022 году до 8 млн в первом полугодии 2025 года.