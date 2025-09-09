Голландский ASML вложил 1,3 млрд евро во французский ИИ Mistral

Самый крупный в мире производитель литографического оборудования из Нидерландов компания ASML решила инвестировать 1,3 млрд евро во французскую компанию Mistral, развивающую свою модель ИИ.

Сделка стала частью раунда финансирования на 1,7 млрд евро, в результате которого ASML приобрела 11% акций Mistral, пишет Politico.

Французская компания оценивается в 11,7 млрд евро и считается одним из немногих европейских разработчиков ИИ, способных конкурировать с американскими гигантами в создании нейросетей и чат-ботов.

Гендиректор Mistral Артур Менш заявил, что инвестиция объединит двух лидеров технологий, работающих в одной «цепочке создания стоимости».

Сейчас две трети европейского рынка облачных сервисов обслуживается американскими компаниями, а на долю ЕС приходится лишь 7% мировых инвестиций в искусственный интеллект.

Как отметил депутат Европарламента Барт Гротхейс, это вложение укрепит европейскую экосистему ИИ и станет важным шагом на пути к технологическому суверенитету континента.

Ранее Microsoft согласилась с дополнительным сводом правил Евросоюза, который конкретизирует требования к ИИ на европейском рынке. К инициативе присоединились Google, xAI, Mistral, Aleph Alpha и Anthropic.

До этого Китай предложил создать новую международную организацию для развития искусственного интеллекта.