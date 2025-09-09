Количество остановленных угольных предприятий в Кузбассе достигло 18

В Кемеровской области приостановлена работа 18 угольных предприятий из 151. Ещё 30 компаний находятся в «красной зоне», остальные продолжают работать с господдержкой.

Об этом сообщил губернатор региона Илья Середюк в своём Telegram-канале.

Он отметил, что с начала года было добыто 124,6 млн тон угля, что ниже показателя прошлого года, но выше пессимистического прогноза. Минэнерго России прогнозирует снижение добычи угля в Кузбассе на 5-6% в 2025 году.

Ранее сообщалось, что дальневосточные объекты тепловой энергетики «РусГидро» будут получать по уточнённым ценам в тарифах на электроэнергию и тепло.