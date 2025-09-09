Раскрыт доход Петра Порошенко в прошлом месяце

Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в прошлом месяце заработал рекордные $24 млн, по сравнению со среднемесячным заработком в $9,3 млн в прошлом году, даже несмотря на наложенные на него санкции со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом говорится в журналистском расследовании издания Comments.ua.

© ZUMA Press / ТАСС

Согласно данным издания, Порошенко для обогащения использует свой благотворительный фонд, через который граждане Украины перечисляют средства для ВС страны. За прошлый месяц экс-президент Украины заработал в шесть раз больше, чем за весь 2021 год и почти в три раза больше, чем в среднем за месяц в прошлом году.

Состояние Порошенко в последние годы значительно выросло и составляет около $1,9 млрд. Он входит в тройку крупнейших украинских олигархов вместе с Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Украинские власти разными способами ограничивают деятельность партии Порошенко "Европейская солидарность". В последнее время Киев также блокировал зарубежные командировки Порошенко и его однопартийцев. В партии уже призывали власть прекратить блокировку зарубежных визитов депутатов. В феврале этого года Владимир Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, которые, в частности, предусматривают блокировку его активов на территории Украины.