«Фасоль» сократила количество магазинов

Cеть «Фасоль», которую развивает немецкая Metro, по состоянию на июль 2025 года сократилась почти на 9% год к году. При этом «Фасоль» продолжает входить в топ-5 продуктовых ретейлеров по числу действующих торговых объектов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Infoline.

В июле 2025 года число торговых точек сети «Фасоль», развиваемой исключительно по франчайзингу в формате «магазин у дома», в целом по России составило 1,3 тыс., что на 8,7% меньше год к году.

По данным Franshiza.ru, с начала года «Фасоль» значительно сократила свою маркетинговую активность на рынке франчайзинга.

В российском офисе Metro заявили изданию, что количество магазинов может варьироваться в зависимости от сезона.

По словам аналитиков, компания начала ужесточать требования к своим франчайзи, в том числе по отношению к наполнению магазинов и их внешнему виду. Кроме того, сейчас в сегменте большая конкуренция: свои франчайзинговые программы запустили X5 Group и «Дикси».

За январь—июль 2025 года количество объектов франчайзинговых сетей увеличилось на 8,8%, до 15,1 тыс. Конкуренцию ужесточает то, что практически у каждого крупного ретейлера есть программа конверсионного франчайзинга, который предполагает быстрый и более дешевый переход от одного бренда к другому.