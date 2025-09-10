В списке богатейших людей планеты сменился лидер

Сооснователь производителя программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон занял первое место в списке богатейших людей планеты, обогнав главу Tesla и SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что выйти на первое место Эллисону удалось благодаря взлету котировок Oracle на фондовой бирже. За прошедший квартал финансового года, который завершился 31 августа, выручка подразделений облачных технологий выросла на 27,8% в годовом выражении или до 7,1 миллиарда долларов. В частности, только выручка от облачной инфраструктуры подскочила до 3,3 миллиарда долларов или на 55,3%. После опубликования финансовой отчетности акции Oracle взлетели в цене на 39%.

В результате этого состояние Эллисона достигло 393 миллиарда долларов, за сутки оно подскочило на максимальный со времен подсчета индекса 101 миллиард долларов. В то же время состояние Маска оценивается в 385 миллиардов долларов.