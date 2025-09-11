L'Oreal подал иск к Центральному таможенному управлению России

Российская «дочка» французского бренда парфюмерии и косметики L'Oreal АО «Л'Ореаль» подала иск в Арбитражный суд Москвы к Центральному таможенному управлению (ЦТУ) на сумму 895,8 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

L'Oreal не покинула Россию после февраля 2022 года, но закрыла свои магазины и объявила о приостановке инвестиций в российский бизнес.

Отмечается, что многомиллионные иски от компании к таможне могут быть связаны с пошлинами на отдельные виды парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран, которые действуют с декабря 2022 года.

При этом руководитель таможенно-логистического оператора КВТ Юлия Шленская отметила, что непосредственно с Центральным таможенным управлением судятся из-за лицензионных платежей, которые импортеры не включают в таможенную стоимость. Похожий спор, например, был у шведского ритейла H&M. В 2021 году таможенный орган взыскал с компании 3 млрд руб. из-за того, что та не включила лицензионные платежи в таможенную стоимость большой партии ввезенной в Россию партии товаров.

Шленская предположила, что АО «Л'Ореаль» уже выплатило в бюджет те 895,8 млн руб., но теперь хочет вернуть эти средства.