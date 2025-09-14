"Автоновости дня" перечислили 5 самых дешевых рамных внедорожников в России

Портал "Автоновости дня" составил топ-5 самых дешевых рамных внедорожников в России в августе 2025 года. Так, на первом месте находится УАЗ "Хантер". Стоимость самого старого внедорожника Ульяновского автозавода стартует с отметки 1,51 млн рублей. Второе место занимает УАЗ "Патриот" с ценой от 1,68 млн рублей. На третьем месте находится BAW 212 - минимальная стоимость составляет 2,94 млн рублей. Четвертое и пятое места занимают BAIC BJ40 (от 3 млн рублей) и Oting Paladin (от 3,1 млн рублей). До этого "Коммерсантъ" сообщил, что российские дилеры начали распродавать новые китайские автомобили со скидками до миллиона рублей. "Затоваривание складов дилеров привело к значительным скидкам на новые китайские автомобили: диапазон дисконтов варьируется от 150 тыс. до 1 млн руб. по разным моделям. Компании стремятся разгрузить стоки, которые в условиях высокой ставки ЦБ содержать становится крайне дорого", — сообщает издание.

