Буцких: запуск первого энергоблока на АЭС «Аккую» состоится в ближайшее время

Запуск первого энергоблока на АЭС «Аккую» состоится в ближайшее время, заявил гендиректор «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких.

© Global look

«Сейчас мы ведём пусконаладочные работы. На этом этапе всё оборудование систем проходит испытания... После завершения пусконаладочных работ на первом энергоблоке мы перейдём к этапу запуска», — цитирует его Anadolu.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об успешном тестировании механизма финансирования АЭС «Аккую».