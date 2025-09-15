Крупнейший банк Швейцарии UBS может перенести штаб-квартиру в США

Самый крупный банк Швейцарии UBS на фоне недовольства новыми финансовыми требованиями со стороны швейцарского правительства может переехать в Соединенные Штаты. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Post (NYP). По имеющимся сведениям, руководство банка крайне недовольно требованиями властей страны, в соответствии с которыми "подушка безопасности" UBS должна возрасти до $26 млрд.

Топ-менеджмент банка считает, что это приведет к неконкурентоспособности UBS на мировом рынке. Источники издания сообщили, что руководство банка недавно провело встречу с представителями администрации США.

Представитель пресс-службы UBS не дал никаких комментариев, но при этом не стал отрицать встречи с представителями американского президента Дональда Трампа по поводу размещения штаб-квартиры банка на территории США.

