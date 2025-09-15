«Чемпионат» отметил юбилей на главной спортивной арене России

От идеи двух энтузиастов до поздравления министра – как портал 20 лет воплощает мечты спортсменов, болельщиков и сотрудников

© Пресс-служба Rambler&Co

Легендарный спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) отметил 20-летие масштабным праздником в «Лужниках». Событие посетили ключевые фигуры индустрии и самого портала: от основателя до титулованных чемпионов и медийных экспертов. Присутствие на юбилее несколько поколений олимпийцев – Климента Колесникова, Софьи Великой, Елены Весниной, Александра Мальцева и Александра Тихонова, а также звезд спортивной журналистики Георгия Черданцева и Владимира Гомельского подчеркнуло уникальную роль СМИ как объединяющую силу для спортивного сообщества.

Главное поздравление порталу прозвучало от министра спорта Российской Федерации Михаила Дегтярева. Он отметил, что «Чемпионат» по праву стал одним из лидеров спортивной журналистики России, объединив миллионы болельщиков и заслужив доверие аудитории.

Сразу после слов министра спорта со сцены к гостям обратился Андрей Цыпер, генеральный директор «Чемпионата», исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Команда "Чемпионата" демонстрирует высочайший профессионализм, что доказывает 20-летний опыт успешной реализации проектов. Наше мероприятие полностью соответствует ценностям спортивного бренда: энергия, открытость и дух победителей. Мы высоко ценим позитивную реакцию гостей и партнёров, что мотивирует нас на дальнейшее развитие, привлечение новых аудиторий и повышение стандартов спортивной журналистики в России».

Церемония стала моментом искренних эмоций и символичной передачи традиций. Андрей Цыпер вручил основателю портала Дмитрию Сергееву памятный подарок – фирменное джерси «Чемпионата», хранившееся в редакции с 2005 года.

Дмитрий Сергеев, стоя на сцене, прРамизнался, что чувствует себя так, будто никогда и не уходил из проекта:

«Мы с партнером создавали "Чемпионат", исполняя мечту. Я счастлив, что вы так достойно продолжаете это дело. Я гордился, горжусь и буду гордиться всеми, кто делает его таким крутым».

Главный редактор Вячеслав Опахин добавил, что «Чемпионат» – это реальная история о воплощении мечты:

«Как он начался с идеи основателей, так и помчался локомотивом. Нам удается реализовывать мечты сотрудников, спортсменов и болельщиков. Мы лидеры потому, что в нашей основе – команда и настоящая, немного сумасшедшая любовь к спорту. И мне кажется, мы только начинаем».

Энергию праздника задавали ведущий – звезда регби и ТВ Василий Артемьев – и группа «Волга-Волга», исполнившая культовые хиты для всех любителей спорта.

Масштабное событие стало возможным благодаря поддержке генерального партнера – букмекерской компании PARI. Стратегическим партнером выступил Олимпийский комитет России (ОКР), а официальным – российская компания по производству молочной продукции Health&Nutrition. Праздник также поддержали крупнейшая пивоваренная компания России «Напитки вместе» и медийное агентство Pro100Media.