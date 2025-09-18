Российские банки сообщили о предкризисной ситуации

На российском финансовом рынке сложилась предкризисная ситуация из-за новых норм по борьбе со спамом и телефонным мошенничеством, вступивших в силу 1 сентября. Об этом со ссылкой на письмо Национального совета финансового рынка (НСФР) сообщает РБК.

В документе, адресованном главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину, представители банковской сферы предупредили, что под блокировку попадают уже около трети всех их телефонных коммуникаций с клиентами.

Авторы письма подчеркнули, что считают реальной угрозу «практически полной парализации информационного взаимодействия финансовых организаций всех видов» с клиентами, в том числе в сфере противодействия мошенничеству и легализации преступных доходов.

Связаться с гражданами не могут кредитные, микрофинансовые, страховые, коллекторские организации и профессиональные участники рынка ценных бумаг. Из-за этого у банков наблюдается «резкое и общесистемное повышение уровня затрат на услуги связи».

Представитель ЦБ, комментируя обращение, указал, что в регуляторе считают ошибочной блокировку звонков для оповещения клиентов финансовыми организациями. Вместе с тем глава НСФР Андрей Емелин объяснил, что операторы связи оказались не готовы к новым нормам и теперь блокируют вызовы на основании собственных риск-моделей. Повлиять на них у банков возможности нет, разве что обращаться в суд, что слишком долго.

По его словам, особенно сильно могут пострадать добросовестные заемщики, которые попросту забывают о платежах. Банки регулярно напоминают клиентам о приближении очередного срока, после чего 90 процентов сразу же совершают платеж. В новых условиях они могут столкнуться с финансовыми потерями из-за своей невнимательности.

НСФР предложил закрепить определение «массовые вызовы» в законе и вывести из него банковские звонки, совершаемые в соответствии с требованиями регуляторов и клиентских договоров, а также для противодействия мошенничеству и взыскания просроченной задолженности. Кроме того, банки хотели бы ограничить размер платы за услуги по маркировке звонков и массовые вызовы и переложить на операторов связи финансовую ответственность в том случае, если с клиентом, находящимся под воздействием мошенников, не смогли связаться и тот лишился денег.

Операторы мобильной связи, комментируя жалобу банков, указали, что действуют строго в соответствии с законом, а рекламные звонки банков с предложениями услуг являются для клиентов таким же раздражающим фактором, как и любой другой спам. Впрочем, партнер и руководитель практики Tech в компании Complay Сергей Сайганов полагает, что проблема блокировки нужных клиентам звонков банков пока не решаема.

Эксперт указал, что требования законов для операторов расплывчаты, а наказание суровое, поэтому они обязательно будут перестраховываться и избегать рисков.