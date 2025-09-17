Лукойл отменил скидки на бензин в Калининградской области

Акция "Янтарная выгода" на АЗС "Лукойла" для жителей Калининградской области, в рамках которой они могли получать скидки на бензин, газ и дизельное топливо, перестала распространяться на бензин из-за изменившейся ценовой конъюнктуры.

Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора области Мариам Башкирова.

"Как пояснили в компании "Лукойл", в связи с изменившейся ценовой конъюнктурой и необходимостью обеспечения экономической устойчивости работы АЗС ряд маркетинговых акций приостановлен. Акция на газ и дизтопливо действует, исключен бензин", - отметили Башкирова.

В начале июля текущего года губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что для жителей Калининградской области вводятся специальные цены на всех заправках "Лукойла" по программе лояльности. Это стало возможным в результате переговоров с руководством компании "Лукойл" на Петербургском международном экономическом форуме. Указывалось, что цена на всех АЗС "Лукойла" будет снижена от 2 до 6,5 рубля на 1 л в зависимости от вида топлива.

С 8 июля 2025 года и до 16 сентября участники программы лояльности могли получать суммарно скидку до 2,3 рубля за 1 л на бензин марки АИ-92, АИ-95 и АИ-100. Скидки на дизельное топливо остаются на уровне 5 рублей за 1 л, а на газ - 4 рубля за 1 л.