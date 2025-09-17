Российская металлургическая компания признала рухнувшие продажи за рубеж

Трубная металлургическая компания (ТМК), ведущий поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов в России, в этом году сможет продать за рубеж не более 300 тысяч тонн продукции, причем в основном в страны СПГ. Об этом на Тюменском нефтегазовом форуме рассказал генеральный директор производителя Сергей Чикалов, передает РИА Новости.

Он признал, что с экспортом у производителя «откровенно плохо». Если в хорошие годы ТМК могла поставить за границу миллион тонн труб, то теперь продажи упали в три раза.

До этого отчетность ТМК по МСФО (международный стандарт финансовой отчетности) зафиксировала рост чистого убытка компании в первом полугодии в 1,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 3,249 миллиарда рублей. Выручка сократилась на 14,4 процента, до 236,989 миллиарда.

Помимо экспорта, проблемой для компании остается количество новых нефтяных скважин в России, которое находится на исторически низком уровне. В связи с этим во втором полугодии отрасль не может рассчитывать на повышение спроса со стороны нефтяников.

Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что ведомство не согласилось на пересмотр цены отсечения при расчете акциза на сталь. В правительстве рассматривали такое изменение в качестве поддержки попавшей в кризис металлургической отрасли. Об этом же просили и сами предприятия, но представитель Минфина заметил, что сложная бюджетная ситуация не позволяет снизить объемы собираемых доходов с предприятий.