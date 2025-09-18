Для российских магазинов введут автоматическое наказание за просрочку

Владельцам магазинов, на полках которых будет обнаружена просроченная продукция, будут автоматически выставлены штрафы. Об этом «Известия» узнали из законопроекта, который подготовил Роспотребнадзор.

В документе отмечается, что за последнее время в России, несмотря на маркировку товаров, фиксируется большое количество случаев продажи просроченных продуктов. Нарушителями ежемесячно становятся более 18 тыс. владельцев магазинов. После введения соответствующих поправок штрафы за просрочку будут выставляться автоматически, что должно сократить количество нарушений.

В пояснительной записке отмечается, что, несмотря на то, что система цифровой маркировки предупредила продавца об истечении срока годности на кассе, число нарушений растет. Так, в апреле 2025 года запрет на продажу просрочки нарушили 4165 юрлиц и 13 972 индивидуальных предпринимателя (ИП). В период с 20 июля по 20 августа их стало еще больше — 4790 юрлиц и 14 997 ИП.

Эксперты полагают, что предприниматели используют мораторий на проверки в своих интересах. В то же время бизнес считает инициативу слишком жесткой и труднооспоримой.