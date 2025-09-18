Минфин исключил приватизацию прибыльных компаний

Министерство финансов не заинтересовано в приватизации компаний, которые платят хорошие дивиденды. Такую возможность на пленарной сессии в рамках Московского финансового форума (МФФ) исключил глава ведомства Антон Силуанов, передает РИА Новости.

Он объяснил, что продавать частникам стоит только компании, находящиеся в худшем положении, а не «хорошие компании, эффективные компании, зрелые компании».

По словам министра, с такими дивидендами можно за три года получить столько же, сколько удалось бы выручить от продажи компаний.

«Сейчас, когда рынок не самый высокий, это будет себе в убыток», — заключил он.

На прошлой неделе Силуанов указывал, что с начала года в федеральный бюджет от сделок по приватизации поступило порядка 30 миллиардов рублей. До конца года в министерстве ожидают еще несколько продаж, которые должны принести 100 миллиардов рублей.

В рамках одной из сделок может быть передан частнику ранее национализированный аэропорт Домодедово. Хотя в случае этого актива уверенности по срокам у чиновников нет.