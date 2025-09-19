Spotify и Sony Music Group расширяют соглашение о лицензировании музыки

Spotify и Sony Music Group объявили о продлении и расширении своего долгосрочного глобального партнерства, направленного на «инновации» в стриминговой индустрии. Новые соглашения нацелены на повышение ценности сервиса для артистов, авторов песен и слушателей.

Сотрудничество включает запуск новых аудио- и визуальных форматов для «более глубокого взаимодействия» артистов с аудиторией и улучшения пользовательского опыта.

Особое внимание уделено прямой лицензионной договоренности Spotify с Sony Music Publishing в США, которая позволит авторам получать большую долю дохода от стриминга. Как изменится размер авторских отчислений, в сообщении не указано.

Руководство компаний отмечает, что соглашения не только продлевают партнерство, но и стимулируют инновации, создавая более «динамичную и прибыльную» экосистему.

Напомним, Spotify заключила аналогичные прямые лицензионные соглашения с другими крупными музыкальными издателями. В январе и феврале 2025 года компания подписала контракты с Universal Music Publishing Group и Warner Chappell Music, а в августе — с независимым издателем Kobalt. Такие шаги направлены на улучшение компенсации авторам и повышение прозрачности выплат в США.