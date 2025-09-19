Сербская NIS снова запросила у США отсрочку санкций

Компания NIS ("Нефтяная индустрия Сербии") направила в Управление по контролю за иностранными активами Минфина США запрос с просьбой о предоставлении очередной, седьмой по счету отсрочки санкционного режима. Об этом сообщило Радио и телевидение Сербии (РТС).

По данным РТС, в компании хотели бы добиться предоставления лицензии на продолжение деятельности после истечения срока действующего исключения из режима антироссийских санкций США 26 сентября.

10 января Министерство финансов США внесло в санкционный список компанию "Газпром нефть", ее главу Александра Дюкова и более 20 дочерних структур, в том числе NIS.

"Нефтяная индустрия Сербии" является одной из крупнейших вертикально интегрированных энергетических систем в Юго-Восточной Европе. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), "Газпром" (11,3%) и Сербия (29,87%). 27 августа Минэнерго Сербии сообщило, что Белград добился очередной, шестой по счету отсрочки санкций США против NIS сроком на 30 дней.