«ЮниКредит Банк» подал иск против владельцев ТРК «Радуга»

В Петербурге «ЮниКредит банк» (входит в итальянскую группу Unicredit — прим. ред.) подал иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области с требованием изъять торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Питер Радуга» у его владельца — франко-голландской компании Ralmir Holding B.V. Об этом пишет газета «Ведомости».

В публикации говорится, что исковое заявление затрагивает два здания торгового комплекса площадью 124 тыс. кв. м и земельный участок площадью 25 га, находящиеся в собственности ответчика. Иск был принят к делопроизводству 2 сентября.

Следующее заседание было назначено на 29 октября.

По данным Росреестра, в 2019 году представители банка и Ralmir Holding заключили как минимум три ипотечных договора на указанные объекты недвижимости. Общая сумма кредитов не разглашается, однако срок действия договоров истек зимой 2025 года. В агентстве отметили, что ограничения на объекты недвижимости до сих пор не сняты.

В 2024 году между компаниями были заключены дополнительные соглашения, содержание которых остается неизвестным.