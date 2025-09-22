Совет директоров "Эл5-энерго" сменил одного члена правления компании

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Совет директоров "Эл5-энерго" внес изменение в состав правления компании. Его новым членом стал руководитель дирекции - директор по энергорынкам Дмитрий Вахрушев, следует из сообщения компании.

"Прекратить полномочия (заместителя генерального директора - коммерческого директора - прим. ТАСС) Атцени Москвитина Матвея Владимировича, члена правления ПАО "Эл5-энерго", с 01.10.2025. Избрать Вахрушева Дмитрия Александровича членом правления ПАО "Эл5-энерго" с 01.10.2025", - говорится сообщении.

Таким образом число членов составило семь человек.

В состав правления компании также входят генеральный директор "Эл5-энерго" Алибек Тналин (председатель правления), заместитель гендиректора - директор по генерации Ярослав Безе и замгендиректора - директор по персоналу и организационному развитию Михаил Верещагин.

Кроме того, сейчас членами правления являются замгендиректора - финансовый директор Нина Леонова, замгендиректора - директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям, доктор юридических наук Жанна Седова, а также замгендиректора- директор по безопасности Сергей Рачкин.

О компании

Производственными филиалами "Эл5-энерго" (ранее - "Энел Россия") являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Эл5-энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее - Кольскую ВЭС (202 МВт).

Также "Эл5-энерго" заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но позднее от него отказалась.

Итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия" (генерирующая компания "Энел Россия" официально сменила название на "Эл5-энерго" 7 декабря 2022 года), в октябре 2022 года объявил о закрытии сделки по продаже своей доли в компании.

Согласно структуре акционерного капитала, "Лукойл" является мажоритарным акционером "Эл5-энерго" и владеет 65,63%, ООО "ППИТ-7" - 5,54%, доля миноритарных акционеров составляет 28,83%.