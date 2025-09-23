ФАС завела дело против группы лиц ПИК

ФАС возбудила дело в отношении группы лиц ПИК. Служба завершила проверку обращений жильцов об ограничении доступа к услугам провайдеров, отметили в пресс-службе ведомства.

Служба установила, что входящие в группу лиц ПИК оператор связи "Ловител" и управляющие компании жилых комплексов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга ограничивали другим провайдерам доступ к инфраструктуре.

По мнению ФАС России, такие действия ущемляют интересы жильцов, а также могут ограничивать конкуренцию на рынке услуг доступа к сети интернет.