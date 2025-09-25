Bosch планирует сократить «пятизначное число» рабочих мест

Подразделение германского промышленного концерна Bosch, занимающееся производством автокомплектующих, планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли.

Тем самым сокращения в этом подразделении Bosch будут более значительными, чем ранее объявляла компания. Bosch сообщал в июле о намерении сократить до 1,1 тыс. мест.

Германский автопром переживает сейчас не лучшие времена. Среди проблем, с которыми столкнулась отрасль, называются наряду с ввозными пошлинами США высокие цены на энергоносители, а также слабый спрос на электромобили, в том числе из-за конкуренции на рынке со стороны производителей из стран Азии.