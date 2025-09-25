Handelsblatt: Bosch намерен сократить "пятизначное число" рабочих мест

ТАСС

Подразделение германского промышленного концерна Bosch, занимающееся производством автокомплектующих, планирует сократить "пятизначное число" рабочих мест. Об этом сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в отрасли.

Bosch планирует сократить «пятизначное число» рабочих мест
© Global Look Press

Тем самым сокращения в этом подразделении Bosch будут более значительными, чем ранее объявляла компания. Bosch сообщал в июле о намерении сократить до 1,1 тыс. мест.

Германский автопром переживает сейчас не лучшие времена. Среди проблем, с которыми столкнулась отрасль, называются наряду с ввозными пошлинами США высокие цены на энергоносители, а также слабый спрос на электромобили, в том числе из-за конкуренции на рынке со стороны производителей из стран Азии.