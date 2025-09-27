Известная компания подала заявление о банкротстве после 120 лет работы

Старинная немецкая компания Mayer & Cie., занимающаяся производством круговых вязальных машин, подала заявление о банкротстве, пишет Bild.

По данным газеты, руководство фирмы пошло на этот шаг через два месяца после празднования 120-летнего юбилея предприятия.

Журналисты заметили, что головной офис Mayer & Cie находится в Баден-Вюртемберге, филиалы — в Чехии и Китае. В общей сложности, на промышленных площадках заняты 350 человек.

Напомним, что Mayer & Cie. является семейным предприятием, которым управляет уже четвертое поколение. Компания владеет более чем 300 патентами, что позволяло ей на протяжении многих лет занимать лидирующие позиции на мировом рынке.

Ранее сообщалось, что в Баварии закрывается одна из старейших пивоварен региона, Schlössle-Bier из Ной-Ульма, что варила светлое и темное пиво на протяжении 334 лет.

Позже стало известно, что предприятие действительно закрылось — владельцы не смогли справиться с энергокризисом, промышленными гигантами, немецкой бюрократией.