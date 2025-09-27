Создателей The Sims и Battlefield выкупят за рекордные $50 млрд

Компания Electronic Arts (EA) близка к заключению сделки по переходу в частный статус через выкуп акций на сумму порядка $50 млрд. В сделке участвуют инвестиционная компания Silver Lake, Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) и ряд других инвесторов, сообщает The Wall Street Journal.

Новость вызвала резкий рост котировок, в связи с чем акции EA подорожали на 15%. По слухам, официальное объявление может состояться уже на следующей неделе. Если соглашение будет достигнуто, это станет крупнейшей сделкой подобного типа в истории.

Планируется, что инвесторы выкупят все акции EA, включая доли розничных акционеров. После завершения сделки компания перестанет котироваться на бирже. Подобные решения обычно принимаются, когда бизнес считают недооцененным, а руководство стремится к большей гибкости в управлении без давления со стороны публичных рынков.

Активное участие в сделке принимает Суверенный фонд Саудовской Аравии, который наращивает присутствие в игровой индустрии в рамках стратегии Vision 2030. За последние годы фонд инвестировал в Electronic Arts, Take-Two Interactive, Activision Blizzard и Nintendo, а также приобрел контроль над ESL FACEIT Group и купил мобильного издателя Scopely за $4,9 млрд. Общий объем запланированных инвестиций в сектор до 2030 года оценивается в $38 млрд.