Российские компании намерены расширить поставки рыбной продукции в Индию

Российские производители морепродуктов и рыбной продукции, принимающие участие в международной продовольственной выставке в Нью-Дели World Food India 2025, рассматривают выход на индийский рынок. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Крабодобывающая компания "Русский краб" планирует представить в Индии королевские и премиальные сорта краба. По словам начальника отдела продаж компании Петра Подлесного, речь идет о крабах высшей категории, в первую очередь о мороженых конечностях камчатского краба и краба опилио.

"Перспективы есть, учитывая численность населения этой страны. Мы будем работать точечно, ориентируясь на ту категорию граждан, которая может себе это позволить. В первую очередь это рестораны и пятизвездочные отели", - пояснил Подлесный.

Сейчас компания ведет переговоры и рассматривает разные варианты сотрудничества - от дистрибуции до иных форм партнерства.

"Планируем, что по итогам выставки появятся очертания первых контрактов", - добавил он.

Схожие планы по развитию экспорта озвучила и российская компания Food Team, специализирующаяся на переработке рыбы. Учредитель компании Олеся Попова подчеркнула, что речь идет о продуктах глубокой степени готовности для здорового питания.

"Мы работаем по всей России и активно экспортируем, стараясь продвигать нашу продукцию на международном рынке. В Индии мы представляемся уже не в первый раз", - отметила Попова.

По ее словам, индийские потребители пока воспринимают рыбную продукцию их компании как экзотику.

"Мы планируем развивать это направление, хотя понимаем, что это непросто. Будем двигаться шаг за шагом. Самое важное - найти правильных партнеров с необходимой инфраструктурой, обеспечивающей нужный температурный режим", - добавила она.

С 25 по 28 сентября 2025 года в Нью-Дели Минсельхоз России и Федеральный центр "Агроэкспорт" проводят деловую миссию российских компаний-экспортеров в рамках World Food India 2025, крупнейшей продовольственной выставки в стране.

В составе российской делегации представители более 30 компаний - экспортеров продукции АПК, среди которых не только лидеры отрасли, но и совершенно новые компании МСП. На выставке "Агроэкспорт" организовал коллективную экспозицию общей площадью почти 150 кв. м. Россия представляет большой ассортимент продовольственной продукции из различных отраслей: зерновой, масложировой, мясной и молочной, кондитерской, готовой продукции, рыбной.