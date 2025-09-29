Работодателей предупредили о штрафах за отказ индексировать зарплаты

В России даже в коммерческих компаниях работодатель обязан индексировать зарплату своим сотрудникам. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

© Газета.Ru

По его словам, вопрос индексации зарплат в России напрямую затрагивает большинство работников. Для бюджетных организаций это требование закреплено законом, а для коммерческих компаний предусмотрена обязанность прописать порядок индексации в коллективных договорах или внутренних нормативных документах.

Парламентарий напомнил, что работодатель обязан учитывать рост стоимости жизни и разрабатывать механизм пересмотра выплат. Однако многие компании ограничиваются разовыми премиями или вовсе ссылаются на сложности бизнеса. Суды, как подчеркнул Гаврилов, неоднократно указывали, что такой подход не заменяет индексацию, поскольку премия носит поощрительный характер, а индексация должна обеспечивать сохранение покупательной способности зарплаты.

Если работник понимает, что его доходы долгое время не пересматривались, первым шагом будет изучение внутренних документов организации. При отсутствии положения об оплате труда или механизма индексации компания нарушает трудовое законодательство. В этом случае сотрудник может обратиться к руководителю с письменным заявлением, сославшись на нормы Трудового кодекса. Нередко сам факт официального запроса становится стимулом для пересмотра выплат, отметил парламентарий.

Если руководство не реагирует, следующим шагом может быть обращение в Государственную инспекцию труда. При выявлении нарушений работодателю грозит штраф и предписание устранить проблему. Компании, по словам Гаврилова, чаще стараются решить вопрос до суда.

Тем не менее работник вправе взыскать недополученные суммы через суд. Для этого понадобятся доказательства: трудовой договор, внутренние акты компании, а также данные о росте цен. Суды ориентируются на статистику Росстата по индексу потребительских цен. В случае подтверждения нарушений работодателя обяжут компенсировать недостающие выплаты и начислить проценты за задержку.