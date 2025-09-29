У Cartier и Pandora закончились права на торговые знаки в РФ

Ювелирные дома Cartier и Pandora лишились эксклюзивных прав на свои торговые знаки в России.

Как сообщает «Постньюс», регистрация брендов истекла в конце лета 2025 года, а срок их действия в Роспатенте подошел к концу.

Cartier и Pandora занимали важные позиции на рынке ювелирных изделий и аксессуаров. Теперь их наименования доступны для новых регистраций и использования другими компаниями.

Добавим, что уход из России мировых ювелирных брендов дал импульс для развития отечественных производителей. Потребители повернулись лицом к российскому бизнесу драгоценных украшений в ответ на неразумные санкции популярных иностранных марок.