YouTube оказался в многомиллионных долгах из-за аккаунта Трампа

Видеохостингу YouTube придется выплатить 24,5 миллиона долларов за то, что платформа заблокировала аккаунт президента США Дональда Трампа, когда в 2021 году группа его сторонников штурмовала здание Капитолия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как уточняет издание, сделать это представители YouTube собираются, чтобы урегулировать судебный иск 2021 года. Тогда Трамп подал иск против фирмы и ее гендиректора в связи с тем, что видеохостинг ограничил действия его аккаунта после прошедших беспорядков.

YouTube вернулся к нормальной работе в части России

Это соглашение позволило YouTube стать последней крупной технологической компанией, которая урегулировала три иска от нынешнего американского президента. Он обратился в суды после своего ухода из Белого дома. Google согласилась с тем фактом, что удаление его канала было незаконной цензурой.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пригрозил судом телеведущему Джимми Киммела, уволенному с канала ABC после его слов о гибели соратника-консерватора Чарли Кирка. Вашингтон официально отрицает причастность Трампа к скандалу с шоумэном.