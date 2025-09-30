Китайский онлайн-ретейлер может расширить долю в «М.Видео»

Крупнейший китайский онлайн-ретейлер JD.com ведет переговоры о расширении своей доли в российской сети «М.Видео» через участие в предстоящей открытой допэмиссии акций. Допэмиссия позволит увеличить капитал компании, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

JD.com уже владеет 15% «М.Видео» через немецкую Ceconomy AG, а теперь может увеличить долю до блокирующего пакета (25%+1 акция), что даст значительное влияние на управление.

В рамках переговоров обсуждается также размещение товаров JD.com в российских магазинах и развитие трансграничной торговли через онлайн-платформу «М.Видео». Сделка требует одобрения регуляторов в России и Германии, а возможные санкционные риски JD.com планирует обходить через подконтрольные структуры.

Средства от допэмиссии, по словам собеседников издания, пойдут на снижение долговой нагрузки, пополнение оборотного капитала и развитие стратегических проектов, включая маркетплейс и финтехсервисы.

Эксперты отмечают, что сотрудничество позволит объединить сильные стороны JD.com в онлайн-торговле и офлайн-сети «М.Видео». Вместе они могут составить более серьезную конкуренцию маркетплейсам, вроде Ozon и Wildberries, и расширят масштаб трансграничных продаж.

Ранее сообщалось, что Владислав Бакальчук, экс-супруг основательницы Wildberries Татьяны Ким, назначен главным исполнительным директором ООО «МВМ», операционной компании сети «М.Видео-Эльдорадо».