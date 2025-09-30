Кабмин планирует отменить нулевой НДС для российского софта

Правительство направило в Госдуму законопроект, которым предлагает отменить нулевую ставку по НДС при коммерциализации (проведении сделок, направленных на получение прибыли — FM) программного обеспечения (ПО), включенного в реестр отечественного софта.

Первым внимание на это обратил Forbes.

«При этом на доходах и развитии IT-компаний существенным образом эта мера не скажется. Корректировка льгот — это вынужденная мера в условиях действующих бюджетных ограничений», — отметили на этот счет в Минцифры.

Там также добавили, что правительство продолжит поддерживать отрасль за счет предоставления льготных страховых взносов и иных «щадящих» условий по другим взносам.

Инициатива, о которой идет речь, не обсуждалась с участниками рынка, заявил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. По его словам, отмена нулевой ставки по НДС в совокупности с другими изменениями «крайне негативно» отразятся на секторе.

Кроме того, нововведения в случае их принятия приведут к повышению цен на IT-товары, однако о сильном росте говорить не приходится, поскольку IT-бюджеты заказчиков тоже сильно исхудали, добавляет исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Опрошенные Forbes юристы также обращают внимание на следующее. Во-первых, льгота по НДС была стимулом для многих компаний при включении в реестр отечественного оборудования, и, хотя ее отмена не обнулит этот список, но количество заявок уменьшить способна, замечает партнер юридической фирмы Comply Максим Али.

Во-вторых, изменения способны вызвать отток кадров за границу, скупку маленьких компаний корпоративными гигантами и естественное уменьшение доли IT-компаний в секторе, подытоживает управляющий партнер ЮК «Зарцын и партнеры» Людмила Харитонова.

Накануне Минфин сообщил , что со следующего года для IT-отрасли вырастут отчисления по страховым взносам — с 7,6% до 15%. По словам главы ведомства Антона Силуанова, льготный режим, действовавший раньше, «решил свою задачу» — в отрасли отмечают высокий финансовый результат, а уровень оплаты там превышает среднероссийский в 2,5–3 раза.