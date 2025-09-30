Ресторан Татьяны Булановой попал в громкий скандал

В ресторанном бизнесе Татьяны Булановой разразился скандал. По словам десятков работников, им не выплатили зарплату, и сумма задолженности может составить до полумиллиона рублей, сообщает «SHOT Проверка».

Бывшие работники петербургского ресторана «Гастрономика по-новому» поделились информацией о том, что в середине января половине коллектива не выплатили зарплату за период новогодних праздников. Руководство предложило сотрудникам уволиться по собственному желанию, объяснив это нехваткой средств для обеспечения всего персонала. По словам сотрудников, начальство обещало поэтапно погашать задолженность. Однако по прошествии полугода часть работников так и не получила причитающиеся им деньги.

В переписке с руководством ресторана Булановой сначала упоминался «сложный период», а потом они перестали отвечать. Бывшие сотрудники утверждают, что компания испытывает финансовые трудности: из-за этого в последние месяцы задерживали поставки продуктов.

«Сейчас на юрлицо "Гастрономика по-новому" заведено 50 исполнительных производств почти на миллион рублей. Еще 616 тысяч — общая сумма судебных исков к звездной компании по договорам подряда и поставкам», — говорится в публикации канала.

Татьяна Буланова открыла новый ресторан «Гастрономика по-новому» в центре Петербурга в 2023 году. В 2024-м другое ее заведение, ООО «Лари», где певица является учредителем, понесло убытки в размере почти 16 миллионов рублей.