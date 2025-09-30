Ушедшая из России компания собралась уволить тысячи сотрудников

Американская нефтяная компания Exxon Mobil Corp. запланировала сокращение около 2000 рабочих мест по всему миру. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной таких шагов стало решение объединить небольшие офисы в региональные центры в рамках долгосрочного плана реструктуризации. Сокращения охватят около трех-четырех процентов от общего числа сотрудников Exxon по всему миру.

Отмечается, что об увольнениях тысяч сотрудников также объявили Chevron, ConocoPhillips и BP. Все эти гиганты входят в число крупнейших нефтяных компаний. Решения были приняты на фоне падения цен на сырую нефть в результате увеличения поставок со стороны ОПЕК.

В ExxonMobil надеются, что запланированные изменения укрепят ее преимущества и увеличат отрыв от конкурентов.

Ранее генеральный директор ExxonMobil Даррен Вудс заявил, что компания не собирается возвращаться в Россию.