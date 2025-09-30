Японии грозит дефицит популярного пива из-за хакеров

Крупнейший японский производитель пива, компания Asahi Group Holdings, была вынуждена остановить работу своих систем дистрибуции после хакерской атаки. Хотя в официальном заявлении компании говорится, что сбой затронул деятельность только на территории Японии, даже примерные сроки восстановления работы предприятия не называются. Об этом сообщает издание The Register.

«Asahi Group Holdings в настоящее время переживает системный сбой, вызванный кибератакой, затрагивающей операции в Японии, — говорится в сообщении. — Мы активно расследуем причины и работаем над восстановлением деятельности. Однако на данный момент нет ориентировочных сроков восстановления. Сбой системы ограничен нашей активностью в пределах Японии».

Компания подтвердила, что личные данные клиентов или коммерческая информация не были скомпрометированы в результате атаки. Тем не менее, системы отгрузки в Японии полностью выведены из строя, и Asahi также отключила свою систему колл-центров в качестве меры предосторожности.

Остановка дистрибуции является серьезным ударом для компании, поскольку внутренний японский рынок приносит Asahi около половины от ее общей прибыли. Европейские и другие зарубежные подразделения Asahi не пострадали от атаки.

На данный момент компания Asahi не фигурирует в списках жертв на сайтах крупных хакерских группировок в даркнете. В The Register предполагают, что это может быть связано с тем, что компания сразу вступила в переговоры с хакерами.

