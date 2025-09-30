Крупный российский банк готовится прекратить прием новых клиентов

«Юникредит-банк», второй по величине активов в РФ среди организаций с иностранным участием, прекращает прием новых клиентов. Также в рамках программы по сокращению бизнеса в ближайшие месяцы вырастут тарифы на обслуживание юридических лиц, указано на официальном сайте компании.

«С 1 октября тарифы для большинства юрлиц увеличатся в пять раз, до 20–30 тысяч рублей в месяц, а с 1 декабря еще вдвое — до 40–60 тысяч рублей в месяц. Кроме того, с 1 октября „Юникредит-банк“ прекращает подключение к своим услугам новых клиентов», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант».

В компании от официальных комментариев пока воздерживаются.

Банк принадлежит итальянской группе UniCredit. Владелец планомерно сворачивает бизнес на территории России по требованию европейского регулятора. С января «Юникредит-банк» уменьшил число отделений до девяти.

Еще до начала спецоперации в Институте проблем глобализации составили антирейтинг российских финансовых организаций — тогда «Юникредит-банк» попал в топ-4. Вкладчиков банка часто атаковали мошенники, что также отразилось на популярности. При этом бизнесом интересовались компании из ОАЭ.