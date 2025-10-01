Состояние богатейших россиян выросло почти на $20 млрд

С начала 2025 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов выросло почти на $20 млрд. Такие данные приводит агентство Bloomberg со ссылкой на свой «Индекс миллиардеров», рассчитываемый на основе рыночной стоимости активов.

По сведениям рейтинга, основатель Telegram Павел Дуров увеличил капитал на $4,82 млрд — его состояние достигло $15,8 млрд. Акционер «Металлоинвеста» Алишер Усманов прибавил $3,22 млрд, доведя общий капитал до $16,4 млрд. Основатель «Северстали» Алексей Мордашов разбогател на $3,41 млрд, его состояние составило $26,6 млрд.

В то же время председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин оказался в числе крупнейших потерявших — его капитал сократился на $3,17 млрд и составил $22,7 млрд.

«Индекс миллиардеров» от Bloomberg публикуют с 2012 года. Список включает информацию о 500 самых богатых людях мира.

