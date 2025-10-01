Apple отвергла обвинения в ущербе xAI из-за сотрудничества с OpenAI

Apple заявила, что её сотрудничество с OpenAI при внедрении генеративного искусственного интеллекта (ИИ) в iPhone не нарушает закон и не наносит ущерба конкурентам. Компания подчеркнула, что выбор в пользу OpenAI не означает отказа от партнёрства с другими разработчиками подобных технологий.

Иск против Apple и OpenAI был подан в августе компаниями Илона Маска — стартапом xAI и социальной платформой X Corp. В нём утверждается, что поддержка OpenAI ограничила развитие конкурентов и лишила пользователей возможности выбора. В иске фигурируют требования компенсации в размере нескольких миллиардов долларов.

В ответном обращении в федеральный суд Техаса юристы Apple заявили, что обвинения строятся на предположениях и не подтверждаются реальными фактами. Компания подчеркнула, что антимонопольное законодательство не обязывает заключать соглашения сразу со всеми производителями ИИ-сервисов, вне зависимости от их уровня готовности или условий сотрудничества.

Apple также отметила, что намерена расширять использование генеративного искусственного интеллекта и в будущем может привлекать к работе разные компании. По мнению юристов корпорации, у Маска нет оснований утверждать, что выбор OpenAI автоматически ущемляет интересы его стартапа.